Πώς οι εξελίξεις στην Nvidia επηρεάζουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Η αποχώρηση του Τζεν-Σουν Χουάνγκ από τη θέση του CEO της Nvidia δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον της δραστηριότητας της εταιρείας στην αυτοκινητοβιομηχανία, την οποία ο ίδιος αντιμετώπιζε ως προσωπικό στοίχημα.