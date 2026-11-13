Πώς οι εξελίξεις στην Nvidia επηρεάζουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες
NEWSAUTO.GR

Πώς οι εξελίξεις στην Nvidia επηρεάζουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Η αποχώρηση του Τζεν-Σουν Χουάνγκ από τη θέση του CEO της Nvidia δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον της δραστηριότητας της εταιρείας στην αυτοκινητοβιομηχανία, την οποία ο ίδιος αντιμετώπιζε ως προσωπικό στοίχημα.

Πώς οι εξελίξεις στην Nvidia επηρεάζουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες
UPD:

Η Nvidia έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς ημιαγωγών, με την τεχνητή νοημοσύνη και τα συστήματα υπολογιστικής ισχύος να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής της.

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UPD:
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