Λάστιχα και φρένα προσαρμόζονται χάριν ρύπων
Λάστιχα και φρένα προσαρμόζονται χάριν ρύπων
Οι κατασκευαστές ελαστικών και φρένων προσαρμόζονται στις νέες προδιαγραφές της Ε.Ε., οι οποίες θα ισχύουν από τις 29 Νοεμβρίου.
Η εφαρμογή των προδιαγραφών Euro 7 πριν το τέλος του μήνα φέρνει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αυτοκινήτων, καθώς για πρώτη φορά στο επίκεντρο μπαίνουν και οι εκπομπές από τα φρένα και τη φθορά των ελαστικών.
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