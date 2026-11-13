Οδηγούμε στην Πορτογαλία το Dacia Spring - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Οδηγούμε στην Πορτογαλία το Dacia Spring - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Το Dacia Spring περνά σε μια νέα εποχή, με σαφώς πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Δεν φιλοδοξεί να γίνει κάτι περισσότερο από αυτό που πραγματικά χρειάζεται το κοινό του, ένα μικρό, οικονομικό και ευέλικτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με επαρκείς χώρους και χαμηλό κόστος χρήσης. Αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο 3μηνο του 2027.

Οδηγούμε στην Πορτογαλία το Dacia Spring - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
UPD:
Η Dacia δεν χρειάζεται να αναζητήσει μακριά την επιτυχία της πρώτης γενιάς Spring. Από το 2021 μέχρι σήμερα, περισσότερα από 210.000 μοντέλα έχουν βρει τον δρόμο τους προς τους Ευρωπαίους αγοραστές, δίνοντας σε αρκετούς από αυτούς μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση.

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