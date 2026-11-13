Φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία: Η προειδοποίηση για τους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους

Η τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο Τράκια, το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, έδειξε πόσο γρήγορα μια διαδρομή μπορεί να μετατραπεί σε αλυσίδα συγκρούσεων. Στα δύο ρεύματα ενεπλάκησαν 86 οχήματα, 63 προς Μπουργκάς και 23 προς Σόφια. Το βουλγαρικό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε 11 θανάτους και 51 εισαγωγές σε νοσοκομεία, στις οποίες περιλαμβάνεται ένας τραυματίας που υπέκυψε.

Οι πληροφορίες που μετέφεραν οι βουλγαρικές αρχές, επικαλούμενες μαρτυρίες, περιγράφουν ορατότητα που περιορίστηκε απότομα από περίπου 70–80 μέτρα σε περίπου 10. Το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο. Η ακριβής αλληλουχία των συγκρούσεων και οι ευθύνες διερευνώνται. Γενικότερα, η χαμηλή ορατότητα γίνεται...





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

















