Φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία: Η προειδοποίηση για τους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους
NEWSAUTO.GR

Φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία: Η προειδοποίηση για τους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους

Δεκατρείς νεκροί, δεκάδες τραυματίες και 86 οχήματα σε δύο καραμπόλες μέσα στην ομίχλη. Η τραγωδία στη γειτονική χώρα ανοίγει μια συζήτηση που αφορά άμεσα την Ελλάδα: πότε ένας αυτοκινητόδρομος πρέπει να μειώνει τις ταχύτητες, να προειδοποιεί τους οδηγούς και, εφόσον χρειάζεται, να κλείνει προληπτικά.

Φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία: Η προειδοποίηση για τους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους
UPD:

Η τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο Τράκια, το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, έδειξε πόσο γρήγορα μια διαδρομή μπορεί να μετατραπεί σε αλυσίδα συγκρούσεων. Στα δύο ρεύματα ενεπλάκησαν 86 οχήματα, 63 προς Μπουργκάς και 23 προς Σόφια. Το βουλγαρικό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε 11 θανάτους και 51 εισαγωγές σε νοσοκομεία, στις οποίες περιλαμβάνεται ένας τραυματίας που υπέκυψε.

Οι πληροφορίες που μετέφεραν οι βουλγαρικές αρχές, επικαλούμενες μαρτυρίες, περιγράφουν ορατότητα που περιορίστηκε απότομα από περίπου 70–80 μέτρα σε περίπου 10. Το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο. Η ακριβής αλληλουχία των συγκρούσεων και οι ευθύνες διερευνώνται. Γενικότερα, η χαμηλή ορατότητα γίνεται...


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