Η Porsche μας φτιάχνει το πιο «γρήγορο» εσπρεσάκι

Η

μας έχει συνηθίσει πλέον σε συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες σε διάφορους

όπως η μόδα, η ωρολογοποιεία, ο αθλητισμός και πολλά ακόμα. Σε αυτό το πλαίσιο ήρθε και η νέα συνεργασία με την

για τη δημιουργία μιας ειδικής έκδοσης της μηχανής καφέ. Linea Micra, η οποία αντλεί έμπνευση από μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Porsche όλων των εποχών, την