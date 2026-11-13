Η Porsche μας φτιάχνει το πιο «γρήγορο» εσπρεσάκι
Η Porsche μας φτιάχνει το πιο «γρήγορο» εσπρεσάκι
Η Porsche δημιούργησε μια μηχανή καφέ εμπνευσμένη από την εμβληματική 911 Carrera RS 2.7.
Η Porsche μας έχει συνηθίσει πλέον σε συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, όπως η μόδα, η ωρολογοποιεία, ο αθλητισμός και πολλά ακόμα. Σε αυτό το πλαίσιο ήρθε και η νέα συνεργασία με την ιταλική La Marzocco για τη δημιουργία μιας ειδικής έκδοσης της μηχανής καφέ. Linea Micra, η οποία αντλεί έμπνευση από μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Porsche όλων των εποχών, την 911 Carrera RS 2.7.
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