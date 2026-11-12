Το AI φέρνει προβλήματα στις αυτοκινητοβιομηχανίες
Το AI φέρνει προβλήματα στις αυτοκινητοβιομηχανίες
Η τεχνολογία του AI αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στην παραγωγή αυτοκινήτων. Γιατί γίνεται αυτό;
UPD:
Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, και έχει εισβάλλει στις ζωές όλων μας. Ωστόσο, αποτελεί μια απειλή για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, μιας και μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη δύο άκρως σημαντικών εξαρτημάτων: Τσιπ μνήμης και πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB).
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