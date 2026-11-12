Το AI φέρνει προβλήματα στις αυτοκινητοβιομηχανίες

Η

είναι η τελευταία λέξη της

, και έχει εισβάλλει στις ζωές όλων μας. Ωστόσο, αποτελεί μια απειλή για τις

, μιας και μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη δύο άκρως σημαντικών εξαρτημάτων:

και