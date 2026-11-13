Ελλάδα: Δίνουν δωρεάν καύσιμα για έναν χρόνο με την αγορά αυτοκινήτου

Η PEUGEOT ανακοινώνει το πρόγραμμα FREE MILES, προσφέροντας δωρεάν καύσιμα για έως έναν χρόνο σε ολόκληρη την επιβατική της γκάμα, μαζί με πρόσθετα προνόμια για τους αγοραστές νέων αυτοκινήτων.