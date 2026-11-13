Ελλάδα: Δίνουν δωρεάν καύσιμα για έναν χρόνο με την αγορά αυτοκινήτου
Ελλάδα: Δίνουν δωρεάν καύσιμα για έναν χρόνο με την αγορά αυτοκινήτου
Η PEUGEOT ανακοινώνει το πρόγραμμα FREE MILES, προσφέροντας δωρεάν καύσιμα για έως έναν χρόνο σε ολόκληρη την επιβατική της γκάμα, μαζί με πρόσθετα προνόμια για τους αγοραστές νέων αυτοκινήτων.
UPD:
Η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου δεν αφορά μόνο την τιμή απόκτησης, αλλά και τα έξοδα που ακολουθούν στην καθημερινή χρήση.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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