Ελλάδα: Δίνουν δωρεάν καύσιμα για έναν χρόνο με την αγορά αυτοκινήτου
NEWSAUTO.GR

Ελλάδα: Δίνουν δωρεάν καύσιμα για έναν χρόνο με την αγορά αυτοκινήτου

Η PEUGEOT ανακοινώνει το πρόγραμμα FREE MILES, προσφέροντας δωρεάν καύσιμα για έως έναν χρόνο σε ολόκληρη την επιβατική της γκάμα, μαζί με πρόσθετα προνόμια για τους αγοραστές νέων αυτοκινήτων.

Ελλάδα: Δίνουν δωρεάν καύσιμα για έναν χρόνο με την αγορά αυτοκινήτου
UPD:
Η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου δεν αφορά μόνο την τιμή απόκτησης, αλλά και τα έξοδα που ακολουθούν στην καθημερινή χρήση.

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UPD:
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