Και naked μοτοσικλέτα με 150 άλογα οι Κινέζοι
NEWSAUTO.GR

Και naked μοτοσικλέτα με 150 άλογα οι Κινέζοι

Η Zontes άφησε το κοινό της EICMA άναυδο με μια naked μοτοσικλέτα 150 ίππων, με κορυφαία περιφερειακά και τεχνολογία superbike.

Και naked μοτοσικλέτα με 150 άλογα οι Κινέζοι
Η Zontes έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί και να διεκδικήσει τη θέση της σε ολοένα υψηλότερες κατηγορίες.

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