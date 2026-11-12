Και naked μοτοσικλέτα με 150 άλογα οι Κινέζοι
Και naked μοτοσικλέτα με 150 άλογα οι Κινέζοι
Η Zontes άφησε το κοινό της EICMA άναυδο με μια naked μοτοσικλέτα 150 ίππων, με κορυφαία περιφερειακά και τεχνολογία superbike.
Η Zontes έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί και να διεκδικήσει τη θέση της σε ολοένα υψηλότερες κατηγορίες.
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