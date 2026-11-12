Χιλιάδες θύματα με την απάτη με τις κλήσεις της Τροχαίας - Δίνουν και έκπτωση στο πρόστιμο

Στις καταγγελίες που περιγράφουν το τέχνασμα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 310 ευρώ, όμως ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι η ημέρα λήψης του μηνύματος είναι η τελευταία για να εξασφαλίσει «έκπτωση 50%».

Το ποσό μειώνεται υποτίθεται στα 155 ευρώ, αρκεί να κινηθεί αμέσως. Ο σύνδεσμος του SMS οδηγεί, όπως καταγγέλλεται, σε ιστοσελίδα που ζητά αρχικά τους κωδικούς TAXISnet και στη συνέχεια στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Η υπόσχεση της φθηνότερης εξόφλησης χρησιμοποιείται για να παραδώσει ο πολίτης ευαίσθητα δεδομένα χωρίς να ελέγξει ποιος τα ζητά.





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