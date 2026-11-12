Χιλιάδες θύματα με την απάτη με τις κλήσεις της Τροχαίας - Δίνουν και έκπτωση στο πρόστιμο
SMS που εμφανίζεται ως μήνυμα από το «GOV» επιχειρεί να παρασύρει οδηγούς σε πλαστή διαδικασία πληρωμής για δήθεν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.
Στις καταγγελίες που περιγράφουν το τέχνασμα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 310 ευρώ, όμως ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι η ημέρα λήψης του μηνύματος είναι η τελευταία για να εξασφαλίσει «έκπτωση 50%».
Το ποσό μειώνεται υποτίθεται στα 155 ευρώ, αρκεί να κινηθεί αμέσως. Ο σύνδεσμος του SMS οδηγεί, όπως καταγγέλλεται, σε ιστοσελίδα που ζητά αρχικά τους κωδικούς TAXISnet και στη συνέχεια στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Η υπόσχεση της φθηνότερης εξόφλησης χρησιμοποιείται για να παραδώσει ο πολίτης ευαίσθητα δεδομένα χωρίς να ελέγξει ποιος τα ζητά.
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