Δοκιμάζουμε το υβριδικό MG HS - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το υβριδικό MG HS - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το MG HS αποκτά φουλ υβριδική τεχνολογία, συνδυάζοντας την ευρυχωρία και τον πλούσιο εξοπλισμό με και περίπου 1.000 χλμ. αυτονομίας.
Η MG έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να εδραιώσει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας αυτοκίνητα που έχουν το περίφημο «value for money».
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