Η Subaru δεν έχει εγκαταλείψει τον πιο γνωστό κινητήρα της
Η Subaru δεν έχει εγκαταλείψει τον πιο γνωστό κινητήρα της
Η Subaru συνεχίζει να επενδύει στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, εξελίσσοντας μια νέα γενιά boxer έχοντας θέσει ως στόχο την επίτευξη υψηλής θερμικής απόδοσης της τάξης του 50%.
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Σε μια εποχή που η ηλεκτροκίνηση κυριαρχεί στα προγράμματα εξέλιξης των περισσότερων κατασκευαστών, η Subaru αποδεικνύει πως εξακολουθεί να βλέπει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στους θερμικούς κινητήρες. Η ιαπωνική εταιρεία εργάζεται πάνω σε μια νέα γενιά του χαρακτηριστικού επίπεδου κινητήρα boxer, θέτοντας έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο που αφορά την επίτευξη θερμικής απόδοσης 50%.
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