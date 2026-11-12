Πλήρωσε 250.000 δολάρια για το Tesla Roadster, τώρα δεν το θέλει
Πλήρωσε 250.000 δολάρια για το Tesla Roadster, τώρα δεν το θέλει
Ένας Αμερικανός επιχειρηματίας πλήρωσε 250.000 δολάρια πριν από εννέα χρόνια για να προπαραγγείλει το Tesla Roadster. Τώρα θέλει να ακυρώσει την παραγγελία του, αλλά η Tesla δεν του δίνει τα λεφτά του πίσω.
Το Tesla Roadster παρουσιάστηκε πρόσφατα μετά από 11 χρόνια αναβολών, και κέρδισε τις εντυπώσεις με τους προωθητήρες και τις ικανότητες να κάνει τούμπες στον αέρα. Όπως προκύπτει όμως, δεν ενδιαφέρονται όλοι για αυτές τις επιδείξεις. Για παράδειγμα, ο Asif Khan, ένας Αμερικανός επιχειρηματίας και ο CEO της ενημερωτικής ιστοσελίδας Shacknews, είχε προπαραγγείλει το Tesla Roadster πίσω στο 2017, πληρώνοντας το ποσό των 250.000 δολαρίων. Τώρα, θέλει τα λεφτά του πίσω, όμως η Tesla δεν του τα επιστρέφει.
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