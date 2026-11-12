Πλήρωσε 250.000 δολάρια για το Tesla Roadster, τώρα δεν το θέλει

Το

παρουσιάστηκε πρόσφατα μετά από 11 χρόνια αναβολών, και κέρδισε τις εντυπώσεις με τους προωθητήρες και τις ικανότητες να κάνει τούμπες στον αέρα. Όπως προκύπτει όμως, δεν ενδιαφέρονται όλοι για αυτές τις επιδείξεις. Για παράδειγμα, ο

, ένας Αμερικανός επιχειρηματίας και ο CEO της ενημερωτικής ιστοσελίδας

, είχε προπαραγγείλει το Tesla Roadster πίσω στο 2017, πληρώνοντας το ποσό των