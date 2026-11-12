Πώς οι Κινέζοι έφτιαξαν το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στον κόσμο
Πώς οι Κινέζοι έφτιαξαν το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στον κόσμο
Το Yangwang U9 Xtreme πέτυχε ταχύτητα 490 χλμ/ώρα, και την επόμενη μέρα έφτασε τα 503 χλμ/ώρα.
Πώς κατάφερε η ομάδα της BYD να κερδίσει άλλα 13 χλμ/ώρα τελικής ταχύτητας;
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