Πώς οι Κινέζοι έφτιαξαν το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στον κόσμο
NEWSAUTO.GR

Πώς οι Κινέζοι έφτιαξαν το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στον κόσμο

Το Yangwang U9 Xtreme πέτυχε ταχύτητα 490 χλμ/ώρα, και την επόμενη μέρα έφτασε τα 503 χλμ/ώρα.

Πώς οι Κινέζοι έφτιαξαν το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στον κόσμο

Πώς κατάφερε η ομάδα της BYD να κερδίσει άλλα 13 χλμ/ώρα τελικής ταχύτητας;

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