Έφτασε η τετρακίνητη Tonale των 270 ίππων - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Έφτασε η τετρακίνητη Tonale των 270 ίππων - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η κορυφαία έκδοση της νέας Alfa Romeo Tonale συνδυάζει το σπορ χαρακτήρα και τις ισχυρές επιδόσεις με την τετρακίνηση και ηλεκτρική αυτονομία έως 81 χλμ.
Η νέα Tonale εκφράζει τη μιλανέζικη αισθητική, συνταιριάζοντάς την με τις αξίες που διαχρονικά χαρακτηρίζουν κάθε γνήσια Alfa Romeo: απαράμιλλο στιλ και σπορ πολυτέλεια, οδηγική απόλαυση, τεχνολογική υπεροχή και βέβαια, ουσιαστική σύνδεση του οδηγού με το αυτοκίνητο.
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