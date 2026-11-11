Έφτασε η τετρακίνητη Tonale των 270 ίππων - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η κορυφαία έκδοση της νέας Alfa Romeo Tonale συνδυάζει το σπορ χαρακτήρα και τις ισχυρές επιδόσεις με την τετρακίνηση και ηλεκτρική αυτονομία έως 81 χλμ.