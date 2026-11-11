Η νέα μάρκα που θα έρθει στην Ελλάδα - Ποιος τη φέρνει;
Η νέα μάρκα που θα έρθει στην Ελλάδα - Ποιος τη φέρνει;
Η Forthing, που ανήκει στην Dongfeng, έρχεται στην Ελλάδα με επίσημο εισαγωγέα και διανομέα την TeoMotors του ομίλου Β.Ν. Θεοχαράκη.
Η Forthing, μέλος του ομίλου Dongfeng, ξεκινά την εμπορική της δραστηριότητα στην Ελλάδα στις αρχές του 2027, με την TeoMotors Α.Ε. του ομίλου Β.Ν. Θεοχαράκη να αναλαμβάνει την εισαγωγή, τη διανομή και την ανάπτυξή της.
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