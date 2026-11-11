Νέο DEEPAL S07 PRO: Πιο ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό από ποτέ
Νέο DEEPAL S07 PRO: Πιο ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό από ποτέ
Το ανανεωμένο ηλεκτρικό D-SUV της CHANGAN έρχεται με αυτονομία 500 χλμ. WLTP, ταχεία φόρτιση 200 kW, ισχύ 258 PS και αναβαθμισμένο σύστημα ανάρτησης FSD, με τιμή από 38.990 ευρώ.
Το νέο DEEPAL S07 PRO έρχεται στην ελληνική αγορά με σημαντικές αναβαθμίσεις σε τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την καθημερινή χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Με μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, βελτιωμένη οδική συμπεριφορά και πλούσιο εξοπλισμό, το ηλεκτρικό SUV της CHANGAN γίνεται ακόμη πιο ολοκληρωμένο, προσφέροντας παράλληλα μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχέση τιμής και χαρακτηριστικών.
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