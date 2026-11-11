Υγρασία στους προβολείς: Πότε είναι φυσιολογική και πότε μπορεί να κοστίσει ακριβά

Κάποιες φορές, οι προβολείς του οχήματός μας θολώνουν από την υγρασία εντός τους και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή.