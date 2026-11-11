Ex Machina: Μια έκθεση ζωγραφικής με «μοντέλο» τη μοτοσικλέτα
Ex Machina: Μια έκθεση ζωγραφικής με «μοντέλο» τη μοτοσικλέτα
Ο Άρης Γουρζινάκης παρουσιάζει στο ApArt Club House μια ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής αφιερωμένη στις μοτοσικλέτες, συνδέοντας την προσωπική του διαδρομή με την ελευθερία, τη μνήμη και τη μαγεία των δύο τροχών.
UPD:
Η μοτοσικλέτα για πολλούς είναι τρόπος ζωής, σύμβολο ελευθερίας και αναμνήσεων που παραμένουν ζωντανές στον χρόνο. Παράλληλα όμως γίνεται και έμπνευση για καλλιτεχνικές ανησυχίες που εκφράζονται μέσα από έναν καμβά ή ένα μουσικό κομμάτι ή ένα γλυπτό.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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