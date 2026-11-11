Με τι θα γράψει ιστορία η Xiaomi στην πιο δύσκολη πίστα του κόσμου;
NEWSAUTO.GR

Με τι θα γράψει ιστορία η Xiaomi στην πιο δύσκολη πίστα του κόσμου;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Xiaomi θέλει να γράψει ιστορία στο Nurburgring, και ετοιμάζει ένα νέο μοντέλο για αυτό το σκοπό.

Με τι θα γράψει ιστορία η Xiaomi στην πιο δύσκολη πίστα του κόσμου;
Η Xiaomi θέλει να γράψει ιστορία στο Nurburgring, και για αυτό το λόγο έχει στα σκαριά ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων. Στην εξέλιξη αυτού συμβάλλουν διάφοροι προμηθευτές που εξειδικεύονται σε αγωνιστικές κατασκευές.

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