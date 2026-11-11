Χρειάζεται να περιμένεις στο ρελαντί μέχρι να ζεσταθεί ο κινητήρας;
Χρειάζεται να περιμένεις στο ρελαντί μέχρι να ζεσταθεί ο κινητήρας;
Οι πιο παλιοί εκκινούσαν το αυτοκίνητο και περίμεναν για αρκετά λεπτά σταθμευμένοι, μέχρι ο κινητήρας να φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας. Χρειάζεται να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία;
UPD:
Για πολλά χρόνια, οι οδηγοί έβαζαν εμπρός τον κινητήρα του αυτοκινήτου και περίμεναν για αρκετά λεπτά προκειμένου να ανέβει λίγο η θερμοκρασία στο σχετικό όργανο. Μόνο τότε θα ξεκινούσαν την πορεία τους.
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UPD:
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