Χρειάζεται να περιμένεις στο ρελαντί μέχρι να ζεσταθεί ο κινητήρας;

Για πολλά χρόνια, οι οδηγοί έβαζαν εμπρός τον κινητήρα του αυτοκινήτου και περίμεναν για αρκετά λεπτά προκειμένου να ανέβει λίγο η θερμοκρασία στο σχετικό όργανο. Μόνο τότε θα ξεκινούσαν την πορεία τους.