Χρειάζεται να περιμένεις στο ρελαντί μέχρι να ζεσταθεί ο κινητήρας;
NEWSAUTO.GR

Χρειάζεται να περιμένεις στο ρελαντί μέχρι να ζεσταθεί ο κινητήρας;

Οι πιο παλιοί εκκινούσαν το αυτοκίνητο και περίμεναν για αρκετά λεπτά σταθμευμένοι, μέχρι ο κινητήρας να φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας. Χρειάζεται να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία;

Χρειάζεται να περιμένεις στο ρελαντί μέχρι να ζεσταθεί ο κινητήρας;
UPD:
Για πολλά χρόνια, οι οδηγοί έβαζαν εμπρός τον κινητήρα του αυτοκινήτου και περίμεναν για αρκετά λεπτά προκειμένου να ανέβει λίγο η θερμοκρασία στο σχετικό όργανο. Μόνο τότε θα ξεκινούσαν την πορεία τους.

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UPD:
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