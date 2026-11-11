Το best seller της Zontes έγινε δικύλινδρο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;
Το best seller της Zontes έγινε δικύλινδρο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;
Το νέο δικύλινδρο adventure scooter της Zontes παρουσιάστηκε στην EICMA 2026 με 47 ίππους, πλούσιο εξοπλισμό και δυνατότητες κίνησης πέρα από την άσφαλτο.
Το είχαμε δει ως πρωτότυπο πριν από έναν χρόνο. Το ξαναείδαμε φέτος στο Μιλάνο και τώρα ήρθε η ώρα να το δούμε στα καταστήματα όλης της Ελλάδας.
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