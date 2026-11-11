Το best seller της Zontes έγινε δικύλινδρο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Το best seller της Zontes έγινε δικύλινδρο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Το νέο δικύλινδρο adventure scooter της Zontes παρουσιάστηκε στην EICMA 2026 με 47 ίππους, πλούσιο εξοπλισμό και δυνατότητες κίνησης πέρα από την άσφαλτο.

Το best seller της Zontes έγινε δικύλινδρο - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;
Το είχαμε δει ως πρωτότυπο πριν από έναν χρόνο. Το ξαναείδαμε φέτος στο Μιλάνο και τώρα ήρθε η ώρα να το δούμε στα καταστήματα όλης της Ελλάδας.

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