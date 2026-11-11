Είναι αξιόπιστα τα υβριδικά αυτοκίνητα;
NEWSAUTO.GR

Είναι αξιόπιστα τα υβριδικά αυτοκίνητα;

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των υβριδικών αυτοκινήτων είναι η συχνή εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας του βενζινοκινητήρα, καθώς αυτός λειτουργεί εναλλάξ ή σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα. Κατά πόσο, όμως, αυτό το συνεχές «άναψε-σβήσε» επηρεάζει τη μακροχρόνια αξιοπιστία του;

Είναι αξιόπιστα τα υβριδικά αυτοκίνητα;
UPD:
Σε μια συνηθισμένη διαδρομή, ο βενζινοκινητήρας ενός αυτοφορτιζόμενου υβριδικού αυτοκινήτου μπορεί να σβήσει και να επανεκκινήσει δεκάδες φορές. Είναι, λοιπόν, εύλογο να αναρωτιέται κανείς κατά πόσο αυτή η συνεχής εναλλαγή επηρεάζει τη μακροχρόνια αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής του.

Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης