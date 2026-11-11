Είναι αξιόπιστα τα υβριδικά αυτοκίνητα;
Είναι αξιόπιστα τα υβριδικά αυτοκίνητα;
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των υβριδικών αυτοκινήτων είναι η συχνή εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας του βενζινοκινητήρα, καθώς αυτός λειτουργεί εναλλάξ ή σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα. Κατά πόσο, όμως, αυτό το συνεχές «άναψε-σβήσε» επηρεάζει τη μακροχρόνια αξιοπιστία του;
UPD:
Σε μια συνηθισμένη διαδρομή, ο βενζινοκινητήρας ενός αυτοφορτιζόμενου υβριδικού αυτοκινήτου μπορεί να σβήσει και να επανεκκινήσει δεκάδες φορές. Είναι, λοιπόν, εύλογο να αναρωτιέται κανείς κατά πόσο αυτή η συνεχής εναλλαγή επηρεάζει τη μακροχρόνια αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής του.
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