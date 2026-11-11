Το Audi που είναι πιο γρήγορο και πιο ακριβό από μια Lamborghini
Το Audi που είναι πιο γρήγορο και πιο ακριβό από μια Lamborghini
Το πιο σκληροπυρηνικό RS Q8 που υπάρχει αποδίδει 1.000 ίππους, ρίχνει… κολώνες σε Urus και ταυτόχρονα κοστίζει περισσότερο από τη Lamborghini.
Πολύ καλό… σερί διανύει η ABT Sportsline, καθώς λίγο καιρό μετά την παρουσίαση του πακέτου αναβάθμισης για το RS 5 Avant, αποκάλυψε ένα παρόμοιο που αυτή τη φορά είναι φτιαγμένο για το RS Q8.
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