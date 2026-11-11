Ποιο είναι αυτό το μοναδικό «θηρίο» των 1.210 ίππων;
Ποιο είναι αυτό το μοναδικό «θηρίο» των 1.210 ίππων;
Το συγκεκριμένο hypercar αποτελεί κυριολεκτικά μοναδικό δημιούργημα, ως ειδική παραγγελία ενός εύπορου πελάτη. Ποιος το κατασκευάζει;
Υπάρχει μία αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στα σούπερ πολυτελή αυτοκίνητα και τώρα αποδεικνύει ότι ακόμη και ένα πολυτελές GT μπορεί να μετατραπεί σε ένα ακραίο hypercar, εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος πελάτης.
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