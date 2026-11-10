Ο άνθρωπος πίσω από πολλά εμβληματικά μοντέλα

Από τη θρυλική Mercedes-Benz 230 SL Pagoda και την επιβλητική λιμουζίνα 600 μέχρι τις BMW Σειρά 5, 3 και 6, ο Γάλλος σχεδιαστής άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της αυτοκίνησης, περνώντας από τα παραδοσιακά ατελιέ αμαξωμάτων στη διεύθυνση σχεδιασμού μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών.