Ο άνθρωπος πίσω από πολλά εμβληματικά μοντέλα
NEWSAUTO.GR

Ο άνθρωπος πίσω από πολλά εμβληματικά μοντέλα

Από τη θρυλική Mercedes-Benz 230 SL Pagoda και την επιβλητική λιμουζίνα 600 μέχρι τις BMW Σειρά 5, 3 και 6, ο Γάλλος σχεδιαστής άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της αυτοκίνησης, περνώντας από τα παραδοσιακά ατελιέ αμαξωμάτων στη διεύθυνση σχεδιασμού μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Ο άνθρωπος πίσω από πολλά εμβληματικά μοντέλα
Το 1963, η Mercedes-Benz παρουσίασε δύο αυτοκίνητα που έμελλε να γίνουν σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής, όπως την 230 SL, γνωστή ως Pagoda και την επιβλητική λιμουζίνα 600, ένα από τα πιο πολυτελή μοντέλα που είχε κατασκευάσει ποτέ η γερμανική εταιρεία.

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