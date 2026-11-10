Κατηγορεί τους Κινέζους για αντιγραφή- έχει δίκιο;
NEWSAUTO.GR

Κατηγορεί τους Κινέζους για αντιγραφή- έχει δίκιο;

Η Jaguar Land Rover ισχυρίζεται ξανά πως μια κινεζική εταιρεία έχει αντιγράψει το Defender, και έχει ασκήσει αγωγή. Πόσο κοινά είναι τα μοντέλα μεταξύ τους;

Κατηγορεί τους Κινέζους για αντιγραφή- έχει δίκιο;
«Πιθανό να μην υπερβάλλω αν πω πως υπάρχουν 100 αντιγραφές του Defender» ανέφερε ο Λέναρντ Χόρνικ, ο Εμπορικός Διευθυντής της Jaguar Land Rover, αναφορικά με τα SUV που μοιάζουν λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο με τα μοντέλα της.

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