Παραμένει πιστό στην βενζίνη - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Παραμένει πιστό στην βενζίνη - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα

Το δημοφιλές hatchback της Audi θα συνεχίσει με εντελώς νέα αισθητική, σημαντικά αναβαθμισμένο εσωτερικό, αλλά και κινητήρες βενζίνης.

Παραμένει πιστό στην βενζίνη - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα
UPD:
Το Audi A3 ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία του, καθώς η επόμενη γενιά του θα υιοθετήσει εντελώς νέα σχεδιαστική ταυτότητα, αναβαθμισμένη ποιότητα και περισσότερη τεχνολογία, χωρίς όμως να αποχωριστεί τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

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UPD:
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