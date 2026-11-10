Παραμένει πιστό στην βενζίνη - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα

Το Audi A3 ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία του, καθώς η επόμενη γενιά του θα υιοθετήσει εντελώς νέα σχεδιαστική ταυτότητα, αναβαθμισμένη ποιότητα και περισσότερη τεχνολογία, χωρίς όμως να αποχωριστεί τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.