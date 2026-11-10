Παραμένει πιστό στην βενζίνη - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα
Παραμένει πιστό στην βενζίνη - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα
Το δημοφιλές hatchback της Audi θα συνεχίσει με εντελώς νέα αισθητική, σημαντικά αναβαθμισμένο εσωτερικό, αλλά και κινητήρες βενζίνης.
UPD:
Το Audi A3 ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία του, καθώς η επόμενη γενιά του θα υιοθετήσει εντελώς νέα σχεδιαστική ταυτότητα, αναβαθμισμένη ποιότητα και περισσότερη τεχνολογία, χωρίς όμως να αποχωριστεί τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα