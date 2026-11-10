EICMA 2026: Νέα HD200 και Jet X από την SYM (+video)
EICMA 2026: Νέα HD200 και Jet X από την SYM (+video)
Η SYM ανανεώνει δύο από τις σημαντικότερες προτάσεις της για την αστική μετακίνηση, τη νέα γενιά του HD και το αγαπημένο Jet X με αναβαθμισμένους κινητήρες, πλουσιότερο εξοπλισμό και νέα σχεδιαστική ταυτότητα.
Η SYM έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κατηγορία του urban mobility στην EICMA 2026, παρουσιάζοντας δύο σημαντικές προσθήκες στην γκάμα της.
Η πρώτη αφορά τη νέα γενιά του HD200, ενός μοντέλου που έχει συνδέσει το όνομά του με την πρακτικότητα των scooter μεγάλων τροχών, ενώ η δεύτερη είναι η ανανέωση του Jet X, ενός scooter που έχει αποκτήσει σημαντική παρουσία και στην ελληνική αγορά.
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