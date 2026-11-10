Honda E-Clutch: Δύο μοτοσικλέτες, μία τεχνολογία που κάνει τη διαφορά (+video)
Honda E-Clutch: Δύο μοτοσικλέτες, μία τεχνολογία που κάνει τη διαφορά (+video)
Είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το Honda E-Clutch στα NX500 και XL750 Transalp, από την καθημερινή κίνηση της πόλης μέχρι τις χωμάτινες διαδρομές και τις μικρές αποδράσεις. Τι διαπιστώσαμε; Τεχνολογία γεμάτη νόημα και ουσία.
Όταν έρχεται στο προσκήνιο μια νέα τεχνολογία στον κόσμο των δύο τροχών έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να ακολουθώ μια ιερή διαδικασία αξιολόγησης για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται.
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