Honda E-Clutch: Δύο μοτοσικλέτες, μία τεχνολογία που κάνει τη διαφορά (+video)

Όταν έρχεται στο προσκήνιο μια νέα τεχνολογία στον κόσμο των δύο τροχών έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να ακολουθώ μια ιερή διαδικασία αξιολόγησης για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται.