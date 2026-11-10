EICMA 2026: Αυτό είναι το νέο Royal Enfield Himalayan 750 (+video)
EICMA 2026: Αυτό είναι το νέο Royal Enfield Himalayan 750 (+video)
Η Royal Enfield ανεβαίνει για πρώτη φορά στην κατηγορία των 750 κ.εκ. με μια νέα adventure touring μοτοσικλέτα που διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα της Himalayan, προσθέτοντας περισσότερη ισχύ, τεχνολογία και δυνατότητες για μεγάλα ταξίδια.
Ένα μοντέλο που αναμέναμε εδώ και μήνες αποκαλύφθηκε στην EICMA 2026. Πρόκειται για τη Royal Enfield Himalayan 750, η οποία έρχεται να ανεβάσει επίπεδο στην οικογένεια των Himalayan, χωρίς όμως να αφήσει πίσω τα στοιχεία που πάντα τη χαρακτήριζαν.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα