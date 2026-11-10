EICMA 2026: Αυτό είναι το νέο Royal Enfield Himalayan 750 (+video)

Η Royal Enfield ανεβαίνει για πρώτη φορά στην κατηγορία των 750 κ.εκ. με μια νέα adventure touring μοτοσικλέτα που διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα της Himalayan, προσθέτοντας περισσότερη ισχύ, τεχνολογία και δυνατότητες για μεγάλα ταξίδια.