Η Honda έχει πλέον και 125άρι adventure scooter
NEWSAUTO.GR

Η Honda έχει πλέον και 125άρι adventure scooter

Το μικρότερο μέλος της οικογένειας ADV έρχεται για το 2027, συνδυάζοντας την adventure σχεδιαστική φιλοσοφία των X-ADV και ADV350 με την ευκολία και την οικονομία ενός scooter 125 κ. εκ.

Η Honda έχει πλέον και 125άρι adventure scooter
Η Honda διευρύνει την οικογένεια των ADV με το νέο ADV125, ένα μοντέλο που μεταφέρει τη φιλοσοφία των X-ADV και ADV350 στη δημοφιλή κατηγορία των 125 κ. εκ.

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