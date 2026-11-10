Η Honda έχει πλέον και 125άρι adventure scooter
Η Honda έχει πλέον και 125άρι adventure scooter
Το μικρότερο μέλος της οικογένειας ADV έρχεται για το 2027, συνδυάζοντας την adventure σχεδιαστική φιλοσοφία των X-ADV και ADV350 με την ευκολία και την οικονομία ενός scooter 125 κ. εκ.
Η Honda διευρύνει την οικογένεια των ADV με το νέο ADV125, ένα μοντέλο που μεταφέρει τη φιλοσοφία των X-ADV και ADV350 στη δημοφιλή κατηγορία των 125 κ. εκ.
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