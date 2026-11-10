Honda Advancier: Η επόμενη μέρα στην ιαπωνική σχολή
Honda Advancier: Η επόμενη μέρα στην ιαπωνική σχολή
Η επόμενη γενιά σχεδίασης και τεχνολογίας της Honda θα κάνει την εμφάνισή της για πρώτη φορά σε ένα ολοκαίνουριο οικογενειακό SUV.
Η Honda ετοιμάζει ένα ολοκαίνουριο επταθέσιο SUV, το οποίο θα αποτελέσει τον προπομπό μιας νέας εποχής για τη σχεδίαση, την τεχνολογία και τα υβριδικά συστήματα της ιαπωνικής εταιρείας.
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