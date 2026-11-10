Honda Advancier: Η επόμενη μέρα στην ιαπωνική σχολή

Η Honda ετοιμάζει ένα ολοκαίνουριο επταθέσιο SUV, το οποίο θα αποτελέσει τον προπομπό μιας νέας εποχής για τη σχεδίαση, την τεχνολογία και τα υβριδικά συστήματα της ιαπωνικής εταιρείας.