Honda Advancier: Η επόμενη μέρα στην ιαπωνική σχολή
NEWSAUTO.GR

Honda Advancier: Η επόμενη μέρα στην ιαπωνική σχολή

Η επόμενη γενιά σχεδίασης και τεχνολογίας της Honda θα κάνει την εμφάνισή της για πρώτη φορά σε ένα ολοκαίνουριο οικογενειακό SUV.

Honda Advancier: Η επόμενη μέρα στην ιαπωνική σχολή
Η Honda ετοιμάζει ένα ολοκαίνουριο επταθέσιο SUV, το οποίο θα αποτελέσει τον προπομπό μιας νέας εποχής για τη σχεδίαση, την τεχνολογία και τα υβριδικά συστήματα της ιαπωνικής εταιρείας.

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