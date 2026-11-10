Μέχρι και τις βόλτες με αυτοκίνητο περιορίζει ο Έλληνας
Μέχρι και τις βόλτες με αυτοκίνητο περιορίζει ο Έλληνας
Το αυξημένο κόστος μετακίνησης αλλάζει τις συνήθειες των Ελλήνων οδηγών, με νέα ευρωπαϊκή έρευνα να αποκαλύπτει ότι πολλοί περιορίζουν τις διαδρομές τους, ακόμη και όταν πρόκειται για καθημερινές ανάγκες.
UPD:
Κάποτε το αυτοκίνητο ήταν η εύκολη λύση για μια βόλτα, έναν καφέ με φίλους ή μια μικρή απόδραση το Σαββατοκύριακο. Σήμερα, για αρκετούς Έλληνες, πριν από το κλειδί στη μίζα προηγείται ένας μικρός υπολογισμός. Πόση βενζίνη υπάρχει στο ρεζερβουάρ, πόσα χιλιόμετρα χρειάζεται να διανύσουν και πόσο θα κοστίσει τελικά η μετακίνηση;
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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