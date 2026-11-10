Μέχρι και τις βόλτες με αυτοκίνητο περιορίζει ο Έλληνας

Το αυξημένο κόστος μετακίνησης αλλάζει τις συνήθειες των Ελλήνων οδηγών, με νέα ευρωπαϊκή έρευνα να αποκαλύπτει ότι πολλοί περιορίζουν τις διαδρομές τους, ακόμη και όταν πρόκειται για καθημερινές ανάγκες.