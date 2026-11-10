Μέχρι και τις βόλτες με αυτοκίνητο περιορίζει ο Έλληνας
NEWSAUTO.GR

Μέχρι και τις βόλτες με αυτοκίνητο περιορίζει ο Έλληνας

Το αυξημένο κόστος μετακίνησης αλλάζει τις συνήθειες των Ελλήνων οδηγών, με νέα ευρωπαϊκή έρευνα να αποκαλύπτει ότι πολλοί περιορίζουν τις διαδρομές τους, ακόμη και όταν πρόκειται για καθημερινές ανάγκες.

Μέχρι και τις βόλτες με αυτοκίνητο περιορίζει ο Έλληνας
UPD:
Κάποτε το αυτοκίνητο ήταν η εύκολη λύση για μια βόλτα, έναν καφέ με φίλους ή μια μικρή απόδραση το Σαββατοκύριακο. Σήμερα, για αρκετούς Έλληνες, πριν από το κλειδί στη μίζα προηγείται ένας μικρός υπολογισμός. Πόση βενζίνη υπάρχει στο ρεζερβουάρ, πόσα χιλιόμετρα χρειάζεται να διανύσουν και πόσο θα κοστίσει τελικά η μετακίνηση;

Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης