Πόσο κοστίζει η μικρή Harley-Davidson στην Ελλάδα;
Πόσο κοστίζει η μικρή Harley-Davidson στην Ελλάδα;
Η Harley-Davidson Athens ανακοίνωσε την έλευση της Sprint 440, μιας νέας πρότασης που δίνει έμφαση στην ευκολία της καθημερινής μετακίνησης.
Η Harley-Davidson κάνει μια πολύ σημαντική προσθήκη στην γκάμα της, διευρύνοντας την παρουσία της στην κατηγορία των μικρότερων μοτοσικλετών με τη νέα Sprint 440.
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