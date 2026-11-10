Πόσο κοστίζει η μικρή Harley-Davidson στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Πόσο κοστίζει η μικρή Harley-Davidson στην Ελλάδα;

Η Harley-Davidson Athens ανακοίνωσε την έλευση της Sprint 440, μιας νέας πρότασης που δίνει έμφαση στην ευκολία της καθημερινής μετακίνησης.

Πόσο κοστίζει η μικρή Harley-Davidson στην Ελλάδα;
Η Harley-Davidson κάνει μια πολύ σημαντική προσθήκη στην γκάμα της, διευρύνοντας την παρουσία της στην κατηγορία των μικρότερων μοτοσικλετών με τη νέα Sprint 440.

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