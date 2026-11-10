Ένα στα τρία αυτοκίνητα στην Ευρώπη είναι ηλεκτρικό!
Ένα στα τρία αυτοκίνητα στην Ευρώπη είναι ηλεκτρικό!
Ιστορικό υψηλό κατέγραψε η ευρωπαϊκή αγορά στις ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς έφτασαν το μεγαλύτερο μερίδιό τους μέχρι σήμερα.
Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου επιταχύνει τη μετάβασή της στην ηλεκτροκίνηση, με τα στοιχεία του Οκτωβρίου να αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα δυναμική αλλαγή στις αγοραστικές προτιμήσεις.
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