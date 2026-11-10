Δοκιμάζουμε το Toyota bZ4X με τους 343 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Toyota bZ4X με τους 343 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Για εταιρεία που μέχρι πριν λίγα χρόνια άκουγε ηλεκτροκίνηση και έβγαζε «σπυριά», η Toyota έβαλε τα δυνατά της στο facelift του πρώτου της ηλεκτρικού. Σε σημείο που το νέο bZ4x είναι καλύτερο από το προηγούμενο σε… όλα.
Πόση σημασία έχει αν έφτασες τελευταίος στο χορό; Στην περίπτωση της Toyota μπορεί και καμία.
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