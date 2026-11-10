Δοκιμάζουμε το Toyota bZ4X με τους 343 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Για εταιρεία που μέχρι πριν λίγα χρόνια άκουγε ηλεκτροκίνηση και έβγαζε «σπυριά», η Toyota έβαλε τα δυνατά της στο facelift του πρώτου της ηλεκτρικού. Σε σημείο που το νέο bZ4x είναι καλύτερο από το προηγούμενο σε… όλα.