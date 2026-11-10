Δοκιμάζουμε το Toyota bZ4X με τους 343 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το Toyota bZ4X με τους 343 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Για εταιρεία που μέχρι πριν λίγα χρόνια άκουγε ηλεκτροκίνηση και έβγαζε «σπυριά», η Toyota έβαλε τα δυνατά της στο facelift του πρώτου της ηλεκτρικού. Σε σημείο που το νέο bZ4x είναι καλύτερο από το προηγούμενο σε… όλα.

Δοκιμάζουμε το Toyota bZ4X με τους 343 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Πόση σημασία έχει αν έφτασες τελευταίος στο χορό; Στην περίπτωση της Toyota μπορεί και καμία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης