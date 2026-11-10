Πόσο πωλείται η μοτοσικλέτα του Batman;
Πόσο πωλείται η μοτοσικλέτα του Batman;
Η εντυπωσιακή μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στις ταινίες «The Dark Knight» και «The Dark Knight Rises» βγαίνει ξανά στο σφυρί.
Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κινηματογραφικές μοτοσικλέτες επιστρέφει στηγν επικαιρότητα. Το Batpod του Batman, που πρωταγωνίστησε στις ταινίες «The Dark Knight» και «The Dark Knight Rises», πρόκειται να δημοπρατηθεί για τρίτη φορά, με την εκτιμώμενη αξία του να φτάνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
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