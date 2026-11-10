Ποια ιστορία κρύβεται πίσω από τις πιο παράξενες πόρτες αυτοκινήτου;
NEWSAUTO.GR

Ποια ιστορία κρύβεται πίσω από τις πιο παράξενες πόρτες αυτοκινήτου;

Η Mercedes-Benz 300 SL είναι ένα από τα πιο θρυλικά μοντέλα της μάρκας, με το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό της να είναι ο τρόπος με τον οποίον ανοίγουν οι πόρτες προς τα επάνω. Γιατί όμως επιλέχθηκε αυτή η διάταξη;

Ποια ιστορία κρύβεται πίσω από τις πιο παράξενες πόρτες αυτοκινήτου;
Η Mercedes-Benz 300 SL είναι ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της ιστορίας. Ένα από τα χαρακτηριστικά που την έχουν κάνει θρύλο είναι φυσικά οι πόρτες τύπου gullwing που ανοίγουν προς τα επάνω και πήραν την ονομασία τους επειδή μοιάζουν με τα φτερά του γλάρου.

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