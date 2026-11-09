Δοκιμάζουμε τη Vespa GTS 310 SuperSport - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε τη Vespa GTS 310 SuperSport - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Στα 80 χρόνια Vespa οδηγούμε την κορυφαία έκδοση SuperSport της GTS 310 και γοητευόμαστε από ένα όχημα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
UPD:
Δεν είναι μοντέλο που ακολουθεί τις τάσεις. Έχει το δικό της μέτρο σύγκρισης. Όμορφη με τον τρόπο που είναι όμορφο το δερμάτινο τζάκετ που φοράς χρόνια και κάθε φορά δείχνει καλύτερο. Γοητευτική, όχι επειδή προσπαθεί, αλλά επειδή δεν χρειάζεται να προσπαθήσει. Διαχρονική γιατί ο χαρακτήρας της επιμένει στο διαφορετικό παρά τις τρομακτικές αλλαγές που βιώνουμε γύρο μας και κυρίως στο mobility.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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