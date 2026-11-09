Δοκιμάζουμε τη Vespa GTS 310 SuperSport - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Δεν είναι μοντέλο που ακολουθεί τις τάσεις. Έχει το δικό της μέτρο σύγκρισης.

με τον τρόπο που είναι όμορφο το δερμάτινο τζάκετ που φοράς χρόνια και κάθε φορά δείχνει καλύτερο.

, όχι επειδή προσπαθεί, αλλά επειδή δεν χρειάζεται να προσπαθήσει.