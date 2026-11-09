Τα αυτοκίνητα που έχουν αρχίσει να κατακτούν την Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου επιταχύνει τη μετάβασή της στην ηλεκτροκίνηση, με τα στοιχεία του Οκτωβρίου να αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα δυναμική αλλαγή στις αγοραστικές προτιμήσεις.