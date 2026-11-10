Ο Έλληνας που αγόρασε την BMW που κοστίζει όσο μια βίλα
Ο Έλληνας που αγόρασε την BMW που κοστίζει όσο μια βίλα
Μία από τις μόλις 50 BMW Skytop προορίζεται για Έλληνα αγοραστή, με το τελικό κόστος να εκτιμάται κοντά στις 860.000 ευρώ. Στον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο, η τιμή πριν από τους φόρους φτάνει τις 500.000 ευρώ.
UPD:
Το συλλεκτικό διθέσιο φέρεται να έφθασε στις εγκαταστάσεις της BMW Σπανός την Παρασκευή, ενόψει της αναμενόμενης παράδοσής του στον ιδιοκτήτη μέσα στην εβδομάδα. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει τον V8 των 625 ίππων με αμάξωμα σχεδιασμένο για μια εξαιρετικά μικρή σειρά παραγωγής. Όπως είχε αποκαλύψει το newsauto, η ελληνική παραγγελία είχε κλείσει ήδη από το καλοκαίρι του 2025 μέσω της BMW Σπανός.
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