Ο Έλληνας που αγόρασε την BMW που κοστίζει όσο μια βίλα

Το συλλεκτικό διθέσιο φέρεται να έφθασε στις εγκαταστάσεις της BMW Σπανός την Παρασκευή, ενόψει της αναμενόμενης παράδοσής του στον ιδιοκτήτη μέσα στην εβδομάδα. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει τον V8 των 625 ίππων με αμάξωμα σχεδιασμένο για μια εξαιρετικά μικρή σειρά παραγωγής.





Δείτε εδώ. , η ελληνική παραγγελία είχε κλείσει ήδη από το καλοκαίρι του 2025 μέσω της BMW Σπανός.

Όπως είχε αποκαλύψει το newsauto