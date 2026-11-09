-50% στο Ευέλικτο Leasing: Η Μεγαλύτερη Προσφορά Black Friday επέστρεψε!
NEWSAUTO.GR

-50% στο Ευέλικτο Leasing: Η Μεγαλύτερη Προσφορά Black Friday επέστρεψε!

Το instacar δίνει τη δική του ξεχωριστή διάσταση στην Black Friday, παρουσιάζοντας τη «ΜΠΛΑ ΦΡΑ», τη μεγαλύτερη προσφορά leasing της χρονιάς. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι απλό και ιδιαίτερα δελεαστικό: έκπτωση 50% στο μίσθωμα για τους τρεις πρώτους μήνες.

-50% στο Ευέλικτο Leasing: Η Μεγαλύτερη Προσφορά Black Friday επέστρεψε!
UPD:
Για ολόκληρο τον Νοέμβριο, εκατοντάδες μοντέλα, καινούργια και μεταχειρισμένα, είναι διαθέσιμα μέσα από το instacar με τους προνομιακούς όρους της καμπάνιας. Πρόκειται για μια ευκαιρία να επιλέξεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι, χωρίς προκαταβολή, με δωρεάν εγγραφή και υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης