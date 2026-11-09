-50% στο Ευέλικτο Leasing: Η Μεγαλύτερη Προσφορά Black Friday επέστρεψε!
-50% στο Ευέλικτο Leasing: Η Μεγαλύτερη Προσφορά Black Friday επέστρεψε!
Το instacar δίνει τη δική του ξεχωριστή διάσταση στην Black Friday, παρουσιάζοντας τη «ΜΠΛΑ ΦΡΑ», τη μεγαλύτερη προσφορά leasing της χρονιάς. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι απλό και ιδιαίτερα δελεαστικό: έκπτωση 50% στο μίσθωμα για τους τρεις πρώτους μήνες.
UPD:
Για ολόκληρο τον Νοέμβριο, εκατοντάδες μοντέλα, καινούργια και μεταχειρισμένα, είναι διαθέσιμα μέσα από το instacar με τους προνομιακούς όρους της καμπάνιας. Πρόκειται για μια ευκαιρία να επιλέξεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι, χωρίς προκαταβολή, με δωρεάν εγγραφή και υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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