Θα κάνει την επιστροφή του το best seller των σουπερμίνι;

Ο νέος επικεφαλής της Fiat θεωρεί ότι η κατάργηση του Punto άφησε ζωτικό χώρο στους ανταγωνιστές και εξετάζει την επιστροφή ενός supermini με θερμικούς και υβριδικούς κινητήρες για την Ευρώπη.