Θα κάνει την επιστροφή του το best seller των σουπερμίνι;
NEWSAUTO.GR

Θα κάνει την επιστροφή του το best seller των σουπερμίνι;

Ο νέος επικεφαλής της Fiat θεωρεί ότι η κατάργηση του Punto άφησε ζωτικό χώρο στους ανταγωνιστές και εξετάζει την επιστροφή ενός supermini με θερμικούς και υβριδικούς κινητήρες για την Ευρώπη.

Θα κάνει την επιστροφή του το best seller των σουπερμίνι;
Η Fiat φαίνεται πως ετοιμάζεται να επανεξετάσει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς η επιστροφή του Punto βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης