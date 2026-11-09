H Ε.Ε. φέρνει... ΣΟΚ στα υβριδικά αυτοκίνητα - Ετοιμη να αλλάξει ακόμα και το ρεζεβουαρ τους

Τις τελευταίες ημέρες επανήλθε στην επικαιρότητα μια παλιότερη πρόταση της περιβαλλοντικής οργάνωσης Transport & Environment (T&E). Αυτή είχε κατατεθεί πριν από περίπου έναν χρόνο (τον Οκτώβριο του 2025) και προέτρεπε να υπάρχει μέγιστο όριο 15 λίτρων στο ντεπόζιτο καυσίμου των οχημάτων με σύστημα Plug-in Hybrid.