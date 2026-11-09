H Ε.Ε. φέρνει... ΣΟΚ στα υβριδικά αυτοκίνητα - Ετοιμη να αλλάξει ακόμα και το ρεζεβουαρ τους
NEWSAUTO.GR

H Ε.Ε. φέρνει... ΣΟΚ στα υβριδικά αυτοκίνητα - Ετοιμη να αλλάξει ακόμα και το ρεζεβουαρ τους

Μια παλιότερη ιδέα επανέρχεται στο προσκήνιο με σκοπό να εξαναγκάζονται οι οδηγοί των PHEV οχημάτων να φορτίζουν συχνά την μπαταρία τους.

H Ε.Ε. φέρνει... ΣΟΚ στα υβριδικά αυτοκίνητα - Ετοιμη να αλλάξει ακόμα και το ρεζεβουαρ τους

Τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην (ευρωπαϊκή) Αυτοκινητοβιομηχανία.

Τις τελευταίες ημέρες επανήλθε στην επικαιρότητα μια παλιότερη πρόταση της περιβαλλοντικής οργάνωσης Transport & Environment (T&E). Αυτή είχε κατατεθεί πριν από περίπου έναν χρόνο (τον Οκτώβριο του 2025) και προέτρεπε να υπάρχει μέγιστο όριο 15 λίτρων στο ντεπόζιτο καυσίμου των οχημάτων με σύστημα Plug-in Hybrid.



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