H Renault μπάινει στον... στρατό

Ένα νέο πεδίο δραστηριότητας ανοίγει για το Renault Group, το οποίο σε συνεργασία με τη βελγική John Cockerill παρουσιάζει το Forefront Concept. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό μη επανδρωμένο όχημα εδάφους με τετρακίνηση και δυνατότητα τηλεχειρισμού, σχεδιασμένο τόσο για στρατιωτικές όσο και για πολιτικές εφαρμογές.