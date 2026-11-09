EICMA 2026: Η Phelon & Moore μας άνοιξε την όρεξη με το Capetown 5X Rally (+video)
EICMA 2026: Η Phelon & Moore μας άνοιξε την όρεξη με το Capetown 5X Rally (+video)
Η Phelon & Moore κερδίζει τον τίτλο της πιο… στιλάτης εταιρείας στην EICMA βάζοντας το design σε πρώτο πλάνο σε όλα τα μοντέλα της.
Με ένα εντυπωσιακό μοντέλο το οποίο όμως θα δούμε στο τέλος του 2027 υποδέχτηκε το κοινό της EICMA η Phelon & Moore.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα