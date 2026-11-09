Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Ford Puma - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Ford Puma - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η Ford προχώρησε σε αναβάθμιση του ηλεκτρικού Puma Gen-E, με στόχο να το κάνει πιο πρακτικό στην καθημερινή χρήση και πιο ανταγωνιστικό στην κατηγορία του.
Όταν η Ford αποφάσισε να προσθέσει μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση στην γκάμα του Puma, είχε ήδη μια καλή βάση για να ξεκινήσει.
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