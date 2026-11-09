Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Ford Puma - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Ford Puma - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η Ford προχώρησε σε αναβάθμιση του ηλεκτρικού Puma Gen-E, με στόχο να το κάνει πιο πρακτικό στην καθημερινή χρήση και πιο ανταγωνιστικό στην κατηγορία του.

Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Ford Puma - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Όταν η Ford αποφάσισε να προσθέσει μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση στην γκάμα του Puma, είχε ήδη μια καλή βάση για να ξεκινήσει.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης