Θα δούμε ξανά ένα από τα πιο θρυλικά εκτός δρόμου 4x4;
Θα δούμε ξανά ένα από τα πιο θρυλικά εκτός δρόμου 4x4;
Η Jeep εξετάζει την αναβίωση του ιστορικού Willys, καθώς αναζητά νέους τρόπους να ενισχύσει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η Jeep επιστρέφει στις ρίζες της για να σχεδιάσει το μέλλον της στην Ευρώπη. Ο επικεφαλής της μάρκας στη Γηραιά Ήπειρο, Σαβιέ Πεζό, αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού ότι το ενδεχόμενο επιστροφής του θρυλικού Willys βρίσκεται στο τραπέζι, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση για την παραγωγή και το λανσάρισμά του.
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