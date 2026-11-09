Ποιος έδωσε παραγγελία για το supercar με το χρώμα που έχει σκόνη από διαμάντια;

Η Pagani Huayra 70 Anima είναι μια ειδική παραγγελία από ένα νεαρό ζευγάρι. Ξεχωρίζει τόσο από την εμφάνισή της, με χρώμα που περιέχει σκόνη από διαμάντια, αλλά και από το χειροκίνητο κιβώτιο που έχει.