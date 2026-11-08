F1: Ο Νόρις θριάμβευσε στο Σάο Πάουλο (+video)
F1: Ο Νόρις θριάμβευσε στο Σάο Πάουλο (+video)
Ο Λάντο Νόρις θριάμβευσε υπό εναλλασσόμενες συνθήκες στο Ιντερλάγκος, μπροστά από τους Φερστάπεν και Χατζάρ. Πρωταθλήτρια κατασκευαστών η Mercedes.
UPD:
Ο Νόρις μπορεί να έχασε την εκκίνηση από τον Αντονέλι αλλά στη συνέχεια οδήγησε ταχύτατα και αλάνθαστα για να πάρει την τρίτη φετινή του νίκη. Εξαιρετική ανάκαμψη από Φερστάπεν ο οποίος ξεκίνησε 21ος και τερμάτισε 2ος.
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